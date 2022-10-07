Зеки та наглядачі: росіяни перекинули на Донбас чергове "підкріплення"

Ув’язнених вербують для участі у бойових діях без будь-яких підозр сумління

Поки українські військовослужбовці досягають чергових успіхів на полі бою, російські загарбники поповнюють власну армію людьми, далекими від військової справи. Серед них — і різні злочинці, які раніше відбували термін за скоєння протиправних діянь. Лише протягом останніх днів на Донеччину прибуло близько п’ятисот мобілізованих ув’язнених, які погодилися поміняти в’язницю на фронт.

Інформацію про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ 7 жовтня. Як зазначають українські військовослужбовці, разом із "кримінальниками" на російських позиціях з’являться і колишні правоохоронці.

Цілком імовірно, що деякі з російських поліцейських та доглядачів в’язниць теж виявилися не проти заробити. Саме з їх числа і набираються командири до підрозділів, які будуть сформовані з колишніх ув’язнених.

Варто також наголосити на цікавому моменті: як і на початку повномасштабного вторгнення, у всіх новоприбулих на війну "бійців" примусово відбирають мобільні телефони. Принаймні саме таке розпорядження було видано командуванням російських військ. Яка справжня причина такого вчинку — відрізання можливостей здатися в полон або заборона зв’язуватися з рідними — точно не відомо.

Нагадаємо, що лише в останній партії мобілізованих із місць позбавлення волі опинилося п’ятсот осіб. Скільки всього ув’язнених вирішили воювати в Україні, підрахувати неможливо. Проте декогт із цих "солдат" вже помітили на території Луганської області, де нещодавно почався наступ ЗСУ. Про це повідомляв голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

Також ми писали про те, що відбувається на різних відрізках фронту за останню добу. Для цього використовувалися нові карти боїв в Україні, надані Інститутом вивчення війни (США).