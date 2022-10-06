Ветеран описав успіхи ЗСУ на фронті: "Це навіть не контрнаступ, а наступ"

Росіяни вже не мають сил, аби протистояти опору українців

Низка успіхів, яких Збройні українські сили досягли завдяки потужному контрнаступу на кількох стратегічно важливих для України напрямків та серйозну виснаженість супротивника, дає захисникам можливість перейти до наступу на Харківщині та Херсонщині.

Відповідну інформацію в інтерв'ю спеціально для "Телеграфу" розповів ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, відповідаючи на запитання журналіста стосовно висновків, які можна зробити наприкінці 8-го місяця протистояння українців повномасштабному російському вторгненню.

"Ми, українці, зрозуміли, що ця історія – надовго. Війна так швидко не закінчиться. Навіть незважаючи на наші успішні дії – і оборонні, і наступальні, – нам із цим неадекватним та величезним сусідом жити та боротися ще роками. Але добре, що ми починаємо більш нестандартно і агресивно поводитися. І тактично, і стратегічно", — пояснив він.

За словами Римарука, основним завданням ЗСУ в останні кілька місяців було досягнення максимальної виснаженості російського ворога. І досягти їм цього дійсно вдалося. Саме втомленість росіян надала українцям можливість успішно вибивати окупантів з південного та північного напрямків. Тобто зі стратегічно важливіших для України населених пунктів.

Ветеран також зазначив, що росіяни навіть не встигли облаштувати на цих напрямках потужну лінію оборони.

"Ворог не встиг там навести таку потужну лінію оборони, яка існувала на тому самому центральному фронті – від Станиці Луганської до підступів до Маріуполя, на період до 24 лютого цього року. Там, на Донбасі, лінія фронту стала, укріплення будувалися роками. І нам було б тяжко проривати її", — додав він.

Що стосується північного та південного напрямків, на територіях, захоплених росією у 2022-му році, то там такої лінії укріплень не було, що й дало можливість українцям отримати там значні успіхи. Не менш важливою для досягнення мети стала й виснаженість противника.

"Ми його серйозно пошматували. І зараз йдемо навіть не в контрнаступ, а в наступ. Спочатку на Харківщині, тепер і на Херсонщині", — підсумував Римарук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на який час може затягнутися війна в Україні та скільки операцій по звільненню доведеться провести українським захисникам, аби деокупувати захоплені росією території.