Ветеран описал успехи ВСУ на фронте: "Это даже не контрнаступление, а наступление"

У россиян уже нет сил, чтобы противостоять сопротивлению украинцев

Ряд успехов, которых Вооруженные украинские силы добились благодаря мощному контрнаступлению на нескольких стратегически важных для Украины направлениям и серьезной истощенности противника, дает защитникам возможность перейти к наступлению на Харьковщине и Херсонщине.

Соответствующую информацию в интервью специально для "Телеграфа" рассказал ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, отвечая на вопросы журналиста относительно выводов, которые можно сделать в конце 8-го месяца противостояния украинцев полномасштабному российскому вторжению.

"Мы, украинцы, поняли, что эта история – надолго. Война так быстро не закончится. Даже несмотря на наши успешные действия – и оборонительные, и наступательные, – нам с этим неадекватным и огромным соседом жить и бороться еще годами. Но хорошо, что мы начинаем более нестандартно и агрессивно вести себя. И тактически, и стратегически", — пояснил он.

По словам Рымарука, основной задачей ВСУ в последние несколько месяцев было достижение максимальной истощенности российского врага. И добиться им этого действительно удалось. Именно усталость россиян предоставила украинцам возможность успешно выбивать кафиров из южного и северного направлений. То есть из стратегически более важных для Украины населенных пунктов.

Ветеран также отметил, что россияне даже не успели обустроить по этим направлениям мощную линию обороны.

"Враг не успел там навести такую мощную линию обороны, которая существовала на том же центральном фронте – от Станицы Луганской до подступов к Мариуполю, на период до 24 февраля этого года. Там, на Донбассе, линия фронта стала, укрепления строились годами, то было бы тяжело прорывать ее", — добавил он.

Что касается северного и южного направлений, на территориях, захваченных россией в 2022 году, то такой линии укреплений не было, что и дало возможность украинцам получить там значительные успехи. Не менее важной для достижения цели явилась и истощенность противника.

"Мы его серьезно разорвали. И сейчас идем даже не в контрнаступление, а в наступление. Сначала на Харьковщине, теперь и на Херсонщине", — подытожил Рымарук.

Ранее "Телеграф" сообщал, на какое время может затянуться война в Украине и сколько сделок по освобождению придется провести украинским защитникам, чтобы деоккупировать захваченные россией территории.