ВСУ выбили оккупантов из семи населенных пунктов на Луганщине: список

Населенные пункты полностью контролируются Украиной

ВСУ продолжают продвигаться на восточном направлении и провели деоккупацию семи населенных пунктов в Луганской области.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, первой была освобождена Грековка, однако информацию об этом некоторое время не подтверждали.

"В то время там еще продолжались стабилизационные меры. Как и в других деревнях, в которые вошли наши военные. В настоящее время все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной", — написал он.

Также Гайдай обнародовал список освобожденных поселков:

Новолюбовка;

Невское;

Грековка (Петровское до 2016 года);

Новоегоровка (Свердловка до 2016 года);

Надия;

Андреевка (Розовка до 2016);

Стельмаховка;

Первые три населенных пункта из списка находятся в Краснореченской громаде, а остальные четыре — в Коломийчиской.

Стоит отметить, что накануне в сети появилось фото украинских военных на фоне сельского совета в Стельмаховке.

Напомним, ранее Гайдай говорил о том, что ВСУ освободили несколько сел в Луганской области, но не стал их называть из-за опасений, что оккупанты захотят после огласки "сравнять их с землей".

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