ВСУ выбили оккупантов из семи населенных пунктов на Луганщине: список
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Населенные пункты полностью контролируются Украиной
ВСУ продолжают продвигаться на восточном направлении и провели деоккупацию семи населенных пунктов в Луганской области.
Как сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, первой была освобождена Грековка, однако информацию об этом некоторое время не подтверждали.
"В то время там еще продолжались стабилизационные меры. Как и в других деревнях, в которые вошли наши военные. В настоящее время все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной", — написал он.
Также Гайдай обнародовал список освобожденных поселков:
- Новолюбовка;
- Невское;
- Грековка (Петровское до 2016 года);
- Новоегоровка (Свердловка до 2016 года);
- Надия;
- Андреевка (Розовка до 2016);
- Стельмаховка;
Первые три населенных пункта из списка находятся в Краснореченской громаде, а остальные четыре — в Коломийчиской.
Стоит отметить, что накануне в сети появилось фото украинских военных на фоне сельского совета в Стельмаховке.
Напомним, ранее Гайдай говорил о том, что ВСУ освободили несколько сел в Луганской области, но не стал их называть из-за опасений, что оккупанты захотят после огласки "сравнять их с землей".
Ранее "Телеграф" сообщал, на какое время может затянуться война в Украине.