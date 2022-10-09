ЗСУ вибили окупантів із семи населених пунктів на Луганщині: список

Населені пункти повністю контролюються Україною

ЗСУ продовжують просуватися на східному напрямку та провели деокупацію семи населених пунктів у Луганській області.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, першою було звільнено Греківку, проте інформацію про це деякий час не підтверджували.

"На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як і в інших селах, до яких увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", — написав він.

Також Гайдай оприлюднив список звільнених селищ:

Новолюбівка;

Невське;

Греківка (Петрівське до 2016 року);

Новоєгорівка (Свердлівка до 2016 року);

Надія;

Андріївка (Розівка до 2016);

Стельмахівка;

Перші три населені пункти зі списку перебувають у Красноріченській громаді, а решта чотири — у Коломийчиській.

Варто зазначити, що напередодні у мережі з’явилося фото українських військових на тлі сільської ради у Стельмахівці.

Нагадаємо, раніше Гайдай говорив про те, що ЗСУ звільнили кілька сіл у Луганській області, але не став їх називати через побоювання, що окупанти захочуть після розголосу "зрівняти їх із землею".

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