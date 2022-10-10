Силы ПВО сбили половину российских ракет и большинство иранских беспилотников: детали

Удар по Украине наносился с применением высокоточных ракет, которые запускались со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона

Украинские силы противовоздушной обороны сбили половину ракет, которыми сегодня россияне нанесли массированные удары по территории страны. Об этом в эфире единого телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, по состоянию на 11:40 было выпущено 83 ракет, 43 из них обезврежены нашей ПВО. Также врагом было запущено 12 дронов-камикадзе типа "Шахед", 9 из них сбиты.

Игнат также рассказал, что массированный удар по Украине наносился с применением высокоточных ракет Х101, Х555, которые запускались со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также обстрел производился ракетами типа "Калибр", "Торнадо", С-300.

В настоящее время в большинстве областей страны уже отменена воздушная тревога.

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате массированных ракетных ударов по Украине повреждены 11 объектов важной инфраструктуры по всей стране.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский записал видеообращение из центра Киева, подвергшегося массированному ракетному удару.