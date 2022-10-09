В Литве объяснили, почему Беларусь пытается обвинить Украину в подготовке нападения

В МИДе Литвы говорят, что этот шаг россияне сделали вместо того, чтобы использовать ядерное оружие

Власти Беларуси на днях заявили о готовности развернуть войска вместе с россиянами против Украины, а сразу после этого обвинили Киев в подготовке нападения. Эти обвинения назвали ничем иным, как попыткой России ослабить наступление украинских войск на фронте.

Такое мнение высказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас в собственном Twitter-аккаунте. По его мнению, развертывание белорусского фронта в войне против Украины российским властям нужно еще и для того, чтобы оттянуть использование ядерного оружия.

"Вместо тактического ядерного оружия активируется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель – отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью", – написал министр обороны Литвы.

Напомним, что 8 октября украинский посол в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Беларуси для вручения дипломатической ноты. Власти Беларуси заявили, что Киев якобы готовится к нападению. После этого в украинском МИД посоветовали белорусским коллегам проверять информацию и прекратить следовать указаниям Кремля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне 6 октября впервые за полтора месяца использовали Беларусь для удара по Украине, атаковав ракетами Хмельницкую область. Хотя до этого наблюдалось определенное потепление со стороны Беларуси к Украине, ведь на официальных ресурсах практически исчезла жесткая риторика.