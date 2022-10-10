Лукашенко заявил, что в Беларусь едут новые российские войска: что известно

Российские военные якобы не планируют наступать на украинские регионы

После успешного вытеснения российских военных с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей в апреле украинцев предупреждали о том, что захватчики снова могут начать наступление из южных регионов Беларуси. В настоящее время российские военные снова вернут в белорусские пограничные с Украиной территории.

Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко во время совещания с военными, пишет белорусское государственное агентство "БелТА". Как говорится, будет небольшая часть российских войск, но "это будет не одна тысяча человек". По его словам, российская федерация сейчас не будет вступать в конфликт за Беларусь, ведь "у них хватает проблем", но Киев пытается открыть новый фронт.

"И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", — сказал он министру обороны Беларуси.

Лукашенко также предупредил, что Беларусь достойно ответит любому противнику. Страна будто бы готовилась к этому не один десяток лет. Своими противниками он назвал НАТО и другие страны Европы, желающие атаковать их.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Беларуси лукашенко срочно созвал военных из-за ситуации в Украине. Диктатор считает, что с территории Украины может нанестись удар, поэтому нужно принять ряд мер безопасности.

Кроме того, лукашенко недавно признал участие Беларуси в так называемой "специальной военной операции" в Украине. Он объясняет это нежеланием распространения конфликта на территорию страны.