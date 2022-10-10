Военный эксперт пояснил, что ждет Беларусь, если та открыто атакует Украину

Экс-спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин уверен, что ВСУ дадут ответ очередной псевдобратской республике

В Республике Беларусь (РБ), где недавно обвинили Украину в подготовке провокаций на границе, самопровозглашенный президент страны Лукашенко экстренно собрал в понедельник, 10 октября, военный и силовой блоки. Совещание, во время которого, согласно последним данным, заявлено о развертывании в Беларуси совместной с рф региональной группировки войск, проходит на фоне массированных ракетных атак по Украине со стороны российского агрессора.

Ситуацию специально для "Телеграфа" прокомментировал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

"Ранее мы уже видели заявления со стороны белорусского МИД, будто Украина готовит удары по территории РБ. Сегодня с очередными безумными высказываниями в стиле "Киев готов открыть фронт против Беларуси" выскочил Лукашенко. Понятно, что всё срежиссировано Кремлем. И что слухи о том, что рф намерена развернуть в РБ серьезную группировку численностью, как минимум, 20 тысяч личного состава, не случайны", – говорит Влад Волошин.

Он также напоминает, что россияне сосредоточили в Беларуси не только тактические ракеты "Искандер", но и авиацию. При этом продолжая наносить удары с территории РБ по Украине.

"Обвинения со стороны официального Минска – пляска под дудку Кремля и нагнетание ситуации. Не случайно кейс запущен одновременно с ракетным террором со стороны россиян. Нам известно о планах противника, о том, что часть иранских беспилотников базируются на территории РБ. Мы готовы отражать атаки с того направления, – подчеркивает Влад Волошин. – И – да, учитывая, что Беларусь с 24 февраля позволяет атаковать Украину со своей территории, учитывая новые военные приготовления, в том числе в районе аэродрома Зябровка, территория РБ является вероятной целью для ударов ВСУ. И это будут удары в ответ, учитывая всё, что по нам летело и заходило со стороны Беларуси".

По словам эксперта, по своей мощи, накопленному гневу и опыту – Украина сейчас далеко не та, что была на момент начала широкомасштабной российской агрессии.

"Если РБ решит открыто вступить в войну, пойдут целенаправленные удары по базам и сосредоточениям российских войск на ее территории, по аэродромам и штабам, по складам. И это будет с нашей стороны не нападение, а именно самозащита от очередной псевдобратской республики, пошедшей на нас войной", – констатирует Влад Волошин.