Возможно ли нападение из Беларуси: Арестович дал ответ

Беларусь к войне против Украины не готова

Несмотря на воинственные заявления руководства Беларуси и попытки создавать картинку о готовности открыть "второй фронт", армия страны не готова вступить в войну против Украины.

Как сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным, в Беларуси вернулись к методичке 24 февраля, когда начали звучать сигналы о том, что наступление случится в самом скором времени.

"Я хочу вам заявить, что лукашенковская Беларусь абсолютно не готова, ни в каком варианте", — сказал он.

При этом Арестович подчеркнул, что по некоторым данным россия вывезла из Беларуси до 100 тысяч тонн оружия и боеприпасов, кроме того армия лукашенко использовала много топлива и других ресурсов на учениях.

Также он добавил, что белорусская армия не готова к мобилизации, поскольку испытывает дефицит формы и оружия. Кроме того из российских войск там сейчас присутствуют лишь операторы иранских дронов, то есть несколько десятков человек.

А вот плохая новость, говорит Арестович, заключается в том, что в скором времени россия может перебросить туда 15-20 тысяч мобилизированных, которые своим присутствием будут оттягивать подразделения ВСУ от более важных участков фронта.

"При определенных условиях путин может даже погнать их прямо на Киев: без вооружения, без военной техники, тупо пешком. Пошлет этих людей на смерть", — сообщил он.

Напомним, лукашенко экстренно собрал в понедельник, 10 октября, военный и силовой блоки, а это заседание проходило на фоне масштабных ракетных ударов по Украине

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин специально для "Телеграфа" прокомментировал ситуацию и рассказал, что будет если Беларусь действительно рискнет вступить в войну.