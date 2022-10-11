Чи можливий напад з Білорусі: Арестович дав відповідь

Білорусь до війни проти України не готова

Попри войовничі заяви керівництва Білорусі та спроби створювати картинку про готовність відкрити "другий фронт", армія країни не готова вступити у війну проти України.

Як повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з правозахисником Марком Фейгіним, у Білорусі повернулися до методичок 24 лютого, коли почали звучати сигнали про те, що наступ станеться найближчим часом.

"Я хочу вам заявити, що лукашенківська Білорусь абсолютно не готова, у жодному варіанті", — сказав він.

При цьому Арестович наголосив, що за деякими даними росія вивезла з Білорусі до 100 тисяч тонн зброї та боєприпасів, крім того, армія лукашенка використала багато палива та інших ресурсів на навчаннях.

Також він додав, що білоруська армія не готова до мобілізації, оскільки відчуває дефіцит форми та зброї. Крім того, з російських військ там зараз присутні лише оператори іранських дронів, тобто кілька десятків людей.

А ось погана новина, каже Арестович, полягає в тому, що незабаром росія може перекинути туди 15-20 тисяч мобілізованих, які своєю присутністю відтягуватимуть підрозділи ЗСУ від важливіших ділянок фронту.

"За певних умов путін може навіть погнати їх прямо на Київ: без озброєння, без військової техніки тупо пішки. Пошле цих людей на смерть", — повідомив він.

Нагадаємо, лукашенко екстрено зібрав у понеділок, 10 жовтня, військовий та силовий блоки, а це засідання проходило на тлі масштабних ракетних ударів по Україні.

Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин спеціально для "Телеграфа" прокоментував ситуацію і розповів, що буде якщо Білорусь справді ризикне вступити у війну.