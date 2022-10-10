Лукашенко заявив, що до Білорусі їдуть нові російські війська: що відомо

Російські військові нібито не планують наступати на українські регіони

Після успішного витіснення російських військових з територій Київської, Чернігівської та Сумської областей у квітні українців попереджали про те, що загарбники знову можуть розпочати наступ з південних регіонів Білорусі. Наразі російських військових знову повернуть у білоруські прикордонні з Україною території.

Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко під час наради з військовими, пише білоруська державна агенція "БелТА". Як зазначається, буде невелика частина російських військ, але "це буде не одна тисяча людей". За його словами, російська федерація зараз не буде вступати в конфлікт за Білорусь, адже "у них вистачає проблем", але Київ намагається відкрити новий фронт.

"І будьте готові найближчим часом прийняти цих людей та розмістити там, де потрібно, за нашим планом. Без перебору, без нагнітання ситуації та обстановки", — сказав він міністру оборони Білорусі.

лукашенко також попередив, що Білорусь гідно відповість будь-якому супротивникові. Країна нібито готувалася до цього не один десяток років. Своїми супротивника він назвав НАТО та інші страни Європи, які мають бажання атакувати їх.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент Білорусі лукашенко терміново скликав військових через ситуацію в Україні. Диктатор вважає, що з території України може завдатися удар, тож потрібно вжити низку заходів безпеки.

Крім того, лукашенко нещодавно визнав участь Білорусі в так званій "спеціальній військовій операції" в Україні. Він пояснює це небажанням поширення конфлікту на територію країни.