лукашенко відкрито визнав участь у війні та оголосив претензію до України

У Білорусі нібито побоюються ударів по їх територіях з боку українських союзників

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі олександр лукашенко нарешті публічно підтвердив участь Республіки у так званій "військовій спецоперації" в Україні, проте наголосив, що своїх військових на українські території не відправляв.

Відповідну інформацію він оприлюднив під час чергової наради з питань військової безпеки, передає "Белта". За словами самопроголошеного лідера, то Білорусь своїх зобов'язань не порушує.

"Що стосується нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", — пояснив він.

Також лукашенко додав, що участь Білорусі у так званій "спецоперації" в Україні обмежується виключно тим, аби не допустити поширення цього військового конфлікту на білоруські території. Не менш важливою ціллю, на думку лукашенка, є недопущення завдавання ударів по територіях Республіки.

"Наша участь у тому, щоб не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі по-перше. По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я говорив, у спину російським стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", – підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко виступив із досить дивною заявою про те, що в Україні нібито "формуються силові підрозділи" для повалення його диктаторського режиму у Республіці.