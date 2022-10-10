Військовий експерт пояснив, що чекає на Білорусь, якщо та відкрито атакує Україну

Ексспікер Генштабу ЗСУ Влад Волошин впевнений, що ЗСУ дадуть відповідь черговій псевдобратській республіці

У Республіці Білорусь (РБ), де нещодавно звинуватили Україну у підготовці провокацій на кордоні, самопроголошений президент країни Лукашенко екстрено зібрав у понеділок, 10 жовтня, військовий та силовий блоки. Нарада, під час якої, згідно з останніми даними, заявлено про розгортання в Білорусі спільного з росією регіонального угруповання військ, проходить на тлі масованих ракетних атак по Україні з боку російського агресора.

Ситуацію спеціально для "Телеграфу" прокоментував ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин.

"Раніше ми вже бачили заяви з боку білоруського МЗС, ніби Україна готує удари по території РБ. Сьогодні з черговими божевільними висловлюваннями у стилі "Київ готовий відкрити фронт проти Білорусі" вискочив Лукашенко. Зрозуміло, що все зрежисовано Кремлем. І що чутки про те, що росія має намір розгорнути у РБ серйозне угруповання чисельністю, як мінімум, 20 тисяч особового складу, не випадкові", — говорить Влад Волошин.

Він також нагадує, що росіяни зосередили у Білорусі не лише тактичні ракети "Іскандер", а й авіацію. При цьому продовжуючи завдавати ударів з території РБ по Україні.

"Звинувачення з боку офіційного Мінська — танець під дудку Кремля і нагнітання ситуації. Не випадково кейс запущений одночасно з ракетним терором з боку росіян. Нам відомо про плани противника, про те, що частина іранських безпілотників базуються на території РБ. Ми готові відбивати атаки з того напряму, – підкреслює Влад Волошин. – І – так, враховуючи, що Білорусь з 24 лютого дозволяє атакувати Україну зі своєї території, враховуючи нові військові приготування, зокрема в районі аеродрому Зябрівка, територія РБ є ймовірною метою для ударів ЗСУ. І це будуть удари у відповідь, враховуючи все, що по нас летіло та заходило з боку Білорусі".

За словами експерта, за своєю потужністю, накопиченим гнівом та досвідом – Україна зараз далеко не та, що була на момент початку широкомасштабної російської агресії.

"Якщо РБ вирішить відкрито вступити у війну, підуть цілеспрямовані удари по базах і зосередженнях російських військ на її території, по аеродромах і штабах, по складах. І це буде з нашого боку не напад, а саме самозахист від чергової псевдобратської республіки, яка пішла на нас війною", – констатує Влад Волошин.