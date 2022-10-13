Укр

Только по разрешению КГБ: Беларусь хочет закрыть гражданам выезд из страны

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Граница Беларуси
Граница Беларуси

КГБ хотят дать полномочия запрещать выезжать из Беларуси

Власти Беларуси решили ввести ограничения на выезд граждан из страны. По крайней мере соответствующий законопроект был одобрен парламентом страны в первом чтении.

Как сообщает "Хартыя'97", право вводить ограничения на выезд белорусов за границу на срок до полугода сможет КГБ. В законопроекте указано, что это будет делаться в случае, если выезд противоречит "интересам национальной безопасности", однако четкие критерии для этих лиц не указано.

Кроме того "завернуть" на границе могут и тех граждан, против которых открыты административные дела. К ним относятся и "политические статьи" вроде неповиновения требованиям должностного лица или нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Также это решение усложнит выезд работникам силовых структур, включая и цивильный персонал, а также государственным служащим. Первым придется получать соответствующее разрешение у вышестоящего начальства, а вторым получать его у правительства страны.

Призывники и лица призывного возраста тоже не смогут уехать просто так, поскольку им придется иметь для этого разрешение с военкомата.

Напомним, руководство Беларуси в последнее время предпринимает попытки создавать картинку о готовности открыть "второй фронт", однако по мнению экспертов страна к войне против Украины не готова.

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