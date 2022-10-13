Тільки за дозволом КДБ: Білорусь хоче закрити громадянам виїзд із країни

КДБ хочуть дати повноваження забороняти виїжджати з Білорусі

Влада Білорусі вирішила запровадити обмеження на виїзд громадян із країни. Принаймні, відповідний законопроєкт був схвалений парламентом країни в першому читанні.

Як повідомляє "Хартія’97", право вводити обмеження на виїзд білорусів за кордон на строк до пів року зможе КДБ. У законопроєкті зазначено, що це робитиметься у разі, якщо виїзд суперечить "інтересам національної безпеки", проте чітких критеріїв для цих осіб не зазначено.

Крім того, "завернути" на кордоні можуть і тих громадян, проти яких відкриті адміністративні справи. До них належать і "політичні статті" на кшталт непокори вимогам посадової особи або порушення порядку проведення масових заходів.

Також це рішення ускладнить виїзд працівникам силових структур, включаючи цивільний персонал, а також державним службовцям. Першим доведеться отримувати відповідний дозвіл у вищого начальства, а другим отримувати його в уряду країни.

Призовники та особи призовного віку теж не зможуть поїхати просто так, оскільки їм доведеться мати для цього дозвіл із військкомату.

Нагадаємо, керівництво Білорусі останнім часом робить спроби створювати картинку про готовність відкрити "другий фронт", проте на думку експертів країна до війни проти України не готова.