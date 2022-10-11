Угроза вторжения из Беларуси: Зеленский на саммите G7 сделал серьезное предложение

Президент Украины заговорил о миротворческой миссии, чтобы отвергнуть все упреки белорусских властей

После обвинений властей Беларуси в том, что Украина якобы готовится к нападению на республику, а также угроз со стороны Александра Лукашенко о развертывании войск, украинский президент Владимир Зеленский предложил разместить миротворческую миссию на украинско-белорусской границе, чтобы снять любые провокации. Об этом он заявил во время выступления на саммите G7.

"Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию о том, что мы (Украина — ред.) готовим удар. Косвенно — она уже втянула их. А стремится — втянуть напрямую. Украина не планировала и не планирует военные меры на территории Беларуси, нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Чтобы полностью снять эту провокацию, мы предлагаем свое решение — на границе Украины и Беларуси можно разместить миссию международных наблюдателей. Формат могут разработать наши дипломаты. И я прошу вас на уровне G7 поддержать эту нашу инициативу", — призвал Зеленский.

При этом президент Украины добавил, что российский президент, чувствуя приближение своего конца, пытается террористическим рывком заставить Украину и демократический мир сдаться и проиграть. Однако ему этого не удастся, несмотря на сотни ракетных ударов по гражданскому населению, ядерный шантаж и другие средства, которые он использует.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина на обвинение белорусских властей по "подготовке нападения" ответила крайне резко и однозначно, попросив прекратить исполнять прихоти Кремля и проверять информацию. Также мы писали, как военные оценивают вероятность привлечения белорусской армии в открытое противостояние с Украиной.