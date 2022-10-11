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Загроза вторгнення з Білорусі: Зеленський на саміті G7 зробив серйозну пропозицію

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
Загроза вторгнення з Білорусі: Зеленський на саміті G7 зробив серйозну пропозицію Новина оновлена 11 жовтня 2022, 17:32

Після звинувачень влади Білорусі у тому, що Україна нібито готується до нападу на республіку, а також погроз з боку Олександра Лукашенка про розгортання військ, український президент Володимир Зеленський запропонував розмістити миротворчу місію на україно-білоруському кордоні, щоб зняти будь-які провокації. Про це президент України заявив під час виступу на саміті G7.

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Теги:
#Україна #Білорусь #Володимир Зеленський #G7