Загроза вторгнення з Білорусі: Зеленський на саміті G7 зробив серйозну пропозицію

Після звинувачень влади Білорусі у тому, що Україна нібито готується до нападу на республіку, а також погроз з боку Олександра Лукашенка про розгортання військ, український президент Володимир Зеленський запропонував розмістити миротворчу місію на україно-білоруському кордоні, щоб зняти будь-які провокації. Про це президент України заявив під час виступу на саміті G7.

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