лукашенко виправдався через введення в Білорусі режиму "контртерористичної операції"

Режим вводиться через нібито загрозу збоку сусідніх країн

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко спростував інформацію про те, що своїм указом оголосив на території Республіки режим контртерористичної операції, про що раніше заявляв глава білоруського МЗС. Водночас згідно з його словами, в країні було введено "режим підвищеної терористичної небезпеки".

Як у п'ятницю, 14 жовтня, передає пропагандистський канал адміністрації лукашенка "пул первого", відповідну інформацію невизнаний світовою спільнотою білоруський лідер заявив про це на черговому саміті країн СНД.

"У зв'язку із загостренням запроваджено режим такої підвищеної терористичної небезпеки. Тому ми розпочали процедури з розгортанням союзного угруповання військ, основу якого складає армія Білорусі, яка доповнюється вже частинами російської федерації", — заявив він.

Також він додав, що режим "підвищеної терористичної небезпеки" вирішив провадити в країні через "загострення ситуації за периметром білоруських кордонів" (вочевидь мова йде про Україну).

Варто також додати, що, згідно з інформацією, котра сьогодні шириться в опозиційних білоруських ЗМІ, під виглядом "перевірки боєздатності" у Білорусі проводять приховану мобілізацію. За даними джерел, перший етап мобілізаційних заходів не торкнеться великих міст Республіки. Першочергово її зосередять на населенні, що проживає у селах. "Наголос" планують робити на тих військово-облікових спеціальностях, які на сьогоднішній день вважаються дефіцитними у росії.

Крім того, співрозмовники відзначають, що білоруських водіїв вже почали викликати на так звані "зустрічі".

"Можливо, йдеться про набір на першому етапі тих військовослужбовців, які зможуть забезпечити підготовку самих мобілізованих та спорядження для них", – інформують джерела.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Білорусі планують тримати під контролем людей, які виїжджають за кордон. Тобто право на вільне переміщення за межі країни буде суворо обмежено.