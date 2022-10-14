Ще одна загроза? лукашенко запровадив у Білорусі новий режим через Україну

Північні сусіди України ніяк не можуть перестати підігравати путінському режиму

У Білорусі, з якою українці вимагають скасувати безвіз, днями було оголошено режим певної "контртерористичної операції". За словами міністра закордонних справ цієї країни Володимира Макея, такі дії спрямовані на усунення загроз, які нібито надходять від сусідніх країн. Насамперед, мається на увазі Україна.

Про це Макей розповів в інтерв’ю російським "Известиям", передає "Телеграф". На думку дипломата, присутність українських військовослужбовців на кордоні з Білоруссю лише вкотре загострює ситуацію між державами. Через це нібито офіційному Мінську і доводиться турбуватися про "безпеку країни".

"Ми бачимо, як з боку України кажуть: "Ми білі та пухнасті, ми нічого не плануємо на кордоні з Білоруссю". Сьогодні, на жаль, світ став таким непередбачуваним, що ми не можемо нікому вірити", — заявив Володимир Макей.

Він підкреслив, що саме олександр лукашенко, провівши низку наради з білоруськими силовиками, схвалив запровадження режиму "контртерористичної операції". Таке рішення диктаторський режим виправдовує отриманням інформації про ймовірну підготовку провокацій, "пов’язаних чи не із захопленням окремих ділянок території Білорусі".

"Звичайно, у нинішній ситуації жоден подібний сигнал не повинен залишатися без адекватної реакції. Тому і Збройні сили Республіки Білорусь, і правоохоронні структури, і спецслужби готові дати відсіч на будь-які провокації, які можуть виникнути з боку суміжних держав", — серед іншого. зазначив Макей.

Цілком ймовірно, що таким чином лукашенко намагається виправдати скупчення військ на кордоні з Україною, згоду розмістити російських військових на території РБ та інші злочинні дії. Як, наприклад, проведення прихованої мобілізації. За інформацією "Нашої Ниви", першими під такий вид призову можуть потрапити мешканці сільської місцевості.

Нагадаємо, що, крім цього, Білорусь ще й збирається тримати під контролем людей, які виїжджають за кордон — право на вільне переміщення за межі країни може бути серйозно обмежене.