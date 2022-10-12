россия перебрасывает из беларуси танки и боеприпасы: что это значит (видео)

россия изымает у беларуси военные ресурсы со складов

Пока белорусское правительство ищет внешних и внутренних врагов и заявляет о возможности развертывания региональной группировки войск совместно с рф, военные ресурсы страны понемногу перетекают в россию. Кроме того, что россия в беларуси чинит технику, разбитую в Украине, извлекаются боеприпасы и другие материальные ресурсы для переправки в рф.

Как сообщает Генштаб ВСУ, первая партия из двадцати танков Т-72 уже была отправлена в белгородскую область. Также разведка узнала, что в Крым прибыла партия с 492 тоннами боеприпасов из Гомеля.

Это не конец — в ростовскую область собираются отправить еще 13 эшелонов с боеприпасами, техникой, вооружением с пяти различных баз в беларуси. Как отмечают в Институте изучения войны, перемещении техники указывают на то, что рф и беларусь, вероятно, не создают места дислокации в беларуси. "Белорусское оборудование и поставки в Крым и ростовскую область указывают на то, что российские силы менее уверены в безопасности российских наземных коммуникаций, проходящих через север и запад Луганской области, учитывая продолжающееся там украинское контрнаступление", — сообщается в отчете. Украинские военные и разведка отмечали, что не видят признаков подготовки к наступлению со стороны беларуси.

Но списывать беларусь со счетов рано — в страну ввозятся беспилотники "Шахед-136". На 10 октября их было 32, к 14 ожидаются еще восемь. Напомним, накануне беларусь заявила, что Украина угрожает нападением на ее территорию. Украинские дипломаты попросили беларусов проверять информацию и не транслировать идеи россии. Чтобы поставить точку украинский президент Владимир Зеленский, предложил разместить на границе с беларусью миссию международных наблюдателей.