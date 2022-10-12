росія перекидає з білорусі танки та боєприпаси: що це означає (відео)

росія вилучає у білорусі військові ресурси зі складів

Поки білоруський уряд шукає зовнішніх і внутрішніх ворогів і заявляє про можливість розгортання регіонального угруповання військ разом з росії, військові ресурси країни потроху перетікають до рф. Крім того, що росія в білорусі лагодить техніку, розбиту в Україні, вилучаються боєприпаси та інші матеріальні ресурси для переправлення в росії.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, першу партію з двадцяти танків Т-72 вже було відправлено до білгородської області. Також розвідка дізналася, що до Криму прибула партія із 492 тоннами боєприпасів із Гомеля.

Це не кінець — до ростовської області збираються відправити ще 13 ешелонів із боєприпасами, технікою, озброєнням із п’яти різних баз у білорусі. Як зазначають в Інституті вивчення війни, переміщення техніки вказують на те, що росія і білорусь, ймовірно, не створюють місця дислокації в білорусі. "Білоруське обладнання і постачання в Крим і ростовську область вказують на те, що російські сили менш впевнені в безпеці російських наземних комунікацій, що проходять через північ і захід Луганської області, враховуючи український контрнаступ, що триває там", — повідомляється у звіті. Українські військові та розвідка зазначали, що не бачать ознак підготовки до наступу з боку білорусі.

Але списувати білорусь із рахунків зарано — до країни ввозяться безпілотники "Шахед-136". На 10 жовтня їх було 32, до 14 очікуються ще вісім. Нагадаємо, напередодні білорусь заявила, що Україна загрожує нападом на її територію. Українські дипломати попросили білорусів перевіряти інформацію та не транслювати ідеї росії. Щоб поставити крапку український президент Володимир Зеленський, запропонував розмістити на кордоні з білоруською місію міжнародних спостерігачів.