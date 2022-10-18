Готовы ли ВСУ к повторному наступлению рф на Киев: генерал рассказал, что происходит на границе с Беларусью

Сил ВСУ достаточно, чтобы отразить возможное нападение с Беларуси

Украина тщательно следит за тем, что происходит на территории Беларуси и готова к возможному повторному наступлению оттуда на Киев.

Как рассказал командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Суспільне", уровень военных угроз соизмеряется численностью войск, их составом и боевым потенциалом, при этом, по его словам, не все можно выразить в цифрах.

Он отметил, что переброска в Беларусь российских войск и подготовка местной армии может создать угрозу повторного наступления на северные области Украины, в частности такая угроза существует и для Киева.

Наев подчеркнул, что подобная информация регулярно передается Украине от партнеров, а ВСУ в ответ принимают соответствующие меры и отвечают наращиванием в регионе численности войск, а также их комплектацией необходимым вооружением и техникой.

"Мы к наступлению со стороны Республики Беларусь по состоянию на сейчас готовы", — сказал он.

Он напомнил, что в начале вторжения оккупантам удалось продвинуться к Киеву благодаря тому, что местные гарнизоны ВСУ были укомплектованы по нормам мирного времени, однако сейчас после проведения мобилизации численности украинской армии достаточно, чтобы не встречать там превосходящие силы.

Стоит отметить, что Наев в начале октября говорил, что в настоящее время контингент российских и белорусских сил не готов к повторному вторжению в Украину с севера, однако он может быть подготовлен в течение 2-3 месяцев.

Напомним, на днях стало известно, что россия вновь перебрасывает в Беларусь крупную группировку войск якобы для проведения учений, что стало поводом для опасений о возможности повторного наступления оттуда.

Вместе с тем директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда в комментарии "Телеграфу" выразил мнение, что наступать на Киев в осенне-зимний период будет сравнимо с самоубийством.