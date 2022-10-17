Голубая мечта лукашенко. Политолог рассказал, ожидать ли нового нападения на Украину из беларуси

Готовность РБ к повторной наземной операции на севере страны по направлению к Киеву "Телеграфу" оценил Евгений Магда

Повторное вторжение с севера в Украину с территории беларуси и новое наступление на Киев в осенне-зимний период сравнимо с самоубийством. А российские мобилизованные потратят некоторое время на согласование и обучение на белорусской территории, а впоследствии, вероятно, вернутся обратно в рф.

Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" сделал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда, комментируя угрозу очередной наземной операции против Украины с участием РБ.

"В моем понимании эти угрозы (повторного вторжения, — Авт.) не актуализируются, потому что у нас есть лукашенко, который хочет, чтобы он был на каждой свадьбе женихом. И он соответственно хочет, чтобы с ним считались. Это его такая себе, так сказать, голубая мечта. Но дело в том, что, как отмечают военные эксперты, из беларуси вывозят технику, танки и др., а завозят российских военных (этих чмобиков). Они там будут проводить слаживание, обучение, и возможно потом их будут вывозить обратно в россию. Но представить трудно, что их там осенью/зимой через болота, через леса погонят на Киев. От россии всего можно ожидать, но, мне кажется, это как-то уже выглядит, как самоубийственный вариант", — аргументирует он.

Комментируя политико-дипломатические рычаги на беларусь после очередной атаки на Киев дронов-камикадзе, предварительно летевших с территории РБ, эксперт сказал следующее: "Дипломатических рычагов (на Минск, — Авт.) нет, потому что одна из причин, почему не разорваны дипломатические отношения до сих пор, заключается в том, что через беларусь возвращается на Родину достаточное количество наших граждан после своего пребывания на оккупированных территориях".

"Есть один-единственный КПП, — продолжает политолог, — который открыт, и через него возвращаются. Понятно, что не только закрыть границу, но и разорвать дипломатические отношения было бы гораздо легче".

Но, по его мнению, тогда возникает вопрос, готовы ли украинские власти сделать определенную переориентацию, то есть, "если мы разрываем дипломатические отношения с Минском, то мы должны активизировать контакты со Светланой Тихановской".

"И не только с Тихановской, а с белорусской оппозицией вообще. Потому что не секрет, что на сегодняшний момент "Объединенный переходный кабинет" не представляет всех без исключения белорусских оппозиционеров. Это факт. Соответственно, нужно искать возможность о чем-то говорить и взаимодействовать, искать общий язык. То есть, говорить, как серьезные взрослые люди об определенных общих перспективах, не забывая, что сотни белорусов воюют в рядах ВСУ… Я бы сказал, что на белорусском направлении на сегодняшний день вопросов гораздо больше, чем ответов", — отмечает Магда.

Напомним, как сообщал "Телеграф", на прошлой неделе самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко объявил о введении на территории страны "режима повышенной террористической опасности".

Ранее создание александром лукашенко совместной военной группировки с россией стало очередным поводом для паники украинцев. Однако политтехнолог Михаил Шейтельман объяснял, почему вторжение со стороны беларуси маловероятно.