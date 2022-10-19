Вторжение Беларуси в Украину таки возможно? В Объединенных силах назвали сроки

До конца года ситуация на северных границах нашей страны должна остаться стабильной

Разговоры о возможном нападении российских захватчиков вместе с белорусскими военными становятся все более частыми. Не исключают такой возможности и в Объединенных силах ВСУ, хотя и отмечают — в ближайшие месяцы это вряд ли произойдет. Более высокой угроза станет весной 2023 года — врагу как раз удастся накопить достаточное количество сил и ресурсов.

Об этом заявил помощник командира ОС ВСУ Евгений Силкин, сообщает "Укринформ". По его мнению, на данный момент украинские военные полностью контролируют северные границы страны, которые "соседствуют" с Беларусью, и уверены в невозможности нападения в кратчайшие сроки.

"По нашей оценке, до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления, — отметил военнослужащий. — А весной подобная угроза может значительно возрасти".

На данный момент, по словам Силкина, в Беларуси может находиться минимум 10 тысяч российских военнослужащих, до 170 танков и двух сотен бронированных машин. Также туда перебросили не меньше сотни минометов и множество артиллерийских систем. Часто российские пилоты используют белорусское воздушное пространство для совершения атак по мирным городам Украины.

Одной из причин, почему россия нагнетает ситуацию с вероятным вовлечением РБ в войну, является попытка помешать перебросить дополнительные резервы военнослужащих от северных границ на Донбасс или Юг Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как белорус Денис Прохоров, командующий полком Кастуся Калиновского, оценивает вероятность вторжения армии Беларуси в Украину.

Помимо этого мы писали о том, что, вероятно, сподвигло лукашенко согласиться на размещение российских военных на территории РБ.