Росіяни завозять до Білорусі не лише війська та техніку, а й боєприпаси: подробиці (відео)

Відомо про прибуття як мінімум двох вагонів ешелону військового призначення до Білорусі з рф

На тлі загрози нападу на Україну з боку Білорусі з’явилася інформація про переправку росією вагонів боєприпасів до білоруських міст. Зважаючи на все, росія може стягувати до білоруських кордонів не тільки військових і техніку, як показали супутникові знімки, а й боєприпаси.

Цю інформацію оприлюднила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у четвер, 20 жовтня, у своєму Телеграм-каналі. Стверджується, що йдеться про вагони з боєприпасами, які йдуть до Білорусі з віддалених районів рф.

Повідомляється, що завезення здійснюється з арсеналів зберігання боєприпасів Далекого Сходу. За даними групи, 26 вересня із залізничної станції Кноррінг (Приморський край) висунулося десять вагонів із позначкою "ВМ" — вибухові матеріали. Ешелон прибув на Ілліне Нижегородської області, а потім по 2-3 вагони приєднали до військових ешелонів призначенням до Білорусі.

Стверджується, що 17 жовтня на станцію Полонки, що поблизу білоруських Барановичів, окрім російських військових прибули два вагони з боєприпасами.

Як відомо, росія багато місяців використовує Білорусь як плацдарм для своїх нападів на Україну. Білоруський дипломат та опозиційний політик Валерій Цепкало висловився про те, чи може лукашенко піти на відкрите вторгнення та відправити білоруську армію воювати з українцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи готові Збройні українські сили ще до одного повномасштабного наступу, проте вже з боку сусідньої Білорусі.