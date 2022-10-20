росія стягує війська на кордони України і Білорусі? Що видно на супутникових знімках

На кадрах видно, що кількість військових вантажівок стала значно більшою

На тлі побоювань та систематичних розмов щодо ймовірного повномасштабного нападу Білорусі на Україну, журналісти вирішили проаналізувати супутникові знімки з аеродрому Зябровка, який розташований неподалік білоруського Гомеля. Згідно з аналізом було встановлено, що упродовж останнього місяця росія активно стягує туди свою бойову техніку та війська.

Так, близько місяця назад на кордоні з Україною було помічено декілька піщаних насипів. Станом на сьогоднішній день будівельні роботи там тривають, — пише видання "Свобода".

Очевидці розповідають, що упродовж останнього часу на територію білоруського аеродрому прибуло ще більше російської техніки та військових.

"Російська військова техніка і жива сила прибули в Зябровку (Гомельський район) півтора тижня тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябровки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей", – розповідають джерела.

Також варто додати, що на знімках видно, що в північній частині аеродрому будують піщані насипи. Пісок привозять безпосередньо з кар'єрів, що знаходяться на аеродромі.

Крім того, на знімках видно, що на території аеродрому в Зябровці збільшилася кількість військових вантажівок, а також розширилося військове містечко. Там перебувають зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400. Також повідомляється про склад з пальним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи готові Збройні українські сили до ще одного повномасштабного наступу, проте вже з боку сусідньої Білорусі.

Також нагадаємо, політолог розповів, чи варто українцям очікувати повномасштабного наступу білорусів.