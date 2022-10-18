Чи готові ЗСУ до повторного наступу рф на Київ: генерал розповів, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Сил ЗСУ достатньо, щоб відбити можливий напад з Білорусі

Україна ретельно стежить за тим, що відбувається на території Білорусі та готова до можливого повторного наступу звідти на Київ.

Як розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю "Суспільне", рівень військових загроз порівнюється чисельністю військ, їх складом та бойовим потенціалом, при цьому, за його словами, не все можна висловити у цифрах.

Він зазначив, що перекидання до Білорусі російських військ та підготовка місцевої армії може створити загрозу повторного наступу на північні області України, зокрема така загроза існує і для Києва.

Наєв наголосив, що подібна інформація регулярно передається Україні від партнерів, а ЗСУ у відповідь вживають відповідних заходів та відповідають нарощуванням у регіоні чисельності військ, а також їх комплектацією необхідним озброєнням та технікою.

"Ми до наступу з боку Республіки Білорусь станом зараз готові", — сказав він.

Він нагадав, що на початку вторгнення окупантам вдалося просунутися до Києва завдяки тому, що місцеві гарнізони ЗСУ були укомплектовані за нормами мирного часу, проте зараз після проведення мобілізації чисельності української армії достатньо, щоб не зустрічати переважаючих сил.

Варто зазначити, що Наєв на початку жовтня говорив, що наразі контингент російських та білоруських сил не готовий до повторного вторгнення в Україну з півночі, проте він може бути підготовлений протягом 2-3 місяців.

Нагадаємо, днями стало відомо, що росія знову перекидає до Білорусі велике угруповання військ нібито для проведення навчань, що стало приводом для побоювань щодо можливості повторного наступу звідти.

Водночас директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда у коментарі "Телеграфу" висловив думку, що наступати на Київ в осінньо-зимовий період буде порівняно із самогубством.