россия стягивает войска на границы Украины и Беларуси? Что видно на спутниковых снимках

На кадрах видно, что количество военных грузовиков стало значительно больше.

На фоне опасений и систематических разговоров по поводу вероятного полномасштабного нападения Беларуси на Украину, журналисты решили проанализировать спутниковые снимки с аэродрома Зябровка, который находится недалеко от белорусского Гомеля. Согласно анализу было установлено, что в течение последнего месяца россия активно стягивает туда свою боевую технику и войска.

Так, около месяца назад на границе с Украиной было замечено несколько песчаных насыпей. По состоянию на сегодняшний день строительные работы там продолжаются, — пишет издание "Свобода".

Очевидцы рассказывают, что за последнее время на территорию белорусского аэродрома прибыло еще больше российской техники и военных.

"Российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку (Гомельский район) полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей”, – рассказывают источники.

Также следует добавить, что на снимках видно, что в северной части аэродрома строят песчаные насыпи. Песок привозят непосредственно из карьеров, находящихся на аэродроме.

Кроме того, на снимках видно, что на территории аэродрома в Зябровке увеличилось количество военных грузовиков, а также расширился военный городок. Там находятся зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Также сообщается о составе с горючим.

Ранее "Телеграф" сообщал, готовы ли Вооруженные украинские силы к еще одному полномасштабному наступлению, однако уже со стороны соседней Беларуси.

Также напомним, что политолог рассказал, стоит ли украинцам ожидать полномасштабного наступления белорусов.