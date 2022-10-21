У Білорусі в районах, що межують з Україною, ввели нову заборону

Заборона стосується, у тому числі автомобільних реєстраторів.

На тлі чуток про те, що росіяни готують повторне вторгнення з Білорусі до України, білоруські спецслужби заборонили вести зйомку у двох районах, що межують з Україною.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України, йдеться про Пінський та Столінський (Брестська область) райони країни. Вони межують із Волинською та Рівненською областями.

"Білоруськими спецслужбами посилюються режимно-адміністративні заходи. Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включаючи використання автомобільних відеореєстраторів", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зазначили, що у військкоматах країни проводяться роботи щодо уточнення даних про чоловіків призовного віку. Їх також повідомляють про те, що треба бути готовими до виклику.

Варто зазначити, що по всій Білорусі було запроваджено заборону на відвідування лісів, яку почали знімати лише в середині вересня. При цьому в ряді районів біля кордону з Київською областю він продовжує залишатися чинним.

Як відомо, росія багато місяців використовує Білорусь як плацдарм для своїх атак на Україну, а останніми днями тема повторного вторгнення звідти знову почала активно з’являтися у ЗМІ. Причиною тому стало те, що росія перекидає туди своїх мобілізованих та техніку.

Зокрема очевидці зазначають, що їх значно побільшало в районі аеродрому Зябрівка, який знаходиться недалеко від Гомеля. Супутникові знімки з місця підтверджують те, що там ведуться будівельні роботи.