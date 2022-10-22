Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" об угрозе со стороны Беларуси

На этой неделе актуализировались слухи, что россияне готовят повторное вторжение из Республики Беларусь в Украину. Масла в огонь подлило решение белорусских спецслужб запретить вести съемку в двух граничащих с Украиной районах.

Также известно, что на территорию РБ будет переброшено до 20 тысячи российских "мобиков" – для обучения на полигонах. И параллельно с этим в самой РБ призовут до 10 тысяч резервистов. Для того, чтобы на момент прихода волны российских мобилизованных массово на фронт, Украина продолжала вынужденно держать серьезные резервы у границы с РБ.

Сегодня уже понятно, что россия не сумела собрать и 20 тысяч человек для отправки в Беларусь. Думаю, в итоге туда переправят не менее 10 тысяч российских "мобиков". А также будет не менее и 7-8 тысяч белорусских резервистов, которые будут проводить учения.

Российские мобилизованные пока размещаются разными группами практически по всем полигонам в РБ, не создавая ударной группировки. В том числе – в восточной части страны. Белорусы в массе своей находятся на Обуз-Лесновском полигоне (в районе города Барановичи), но, скорее всего, приедут и на Брестский полигон.

То есть, пока не идет речи о подготовки некой ударной группировки.

Лукашенко важно с точки зрения удержания власти – не вмешиваться еще больше в войну. Ему крайне важно дотянуть время до того, как станет понятен потенциал турецкого и китайского трека внешней политики. В случае, если это сыграет на руку Лукашенко, не исключены с его стороны варианты поведения а-ля казахского лидера Токаева.

Разрыва с рф не будет, но более резкие нюансы вполне возможны.

Что касается переброски войск и вооружений в Беларусь. Действительно, есть сообщения, в том числе от Минобороны РБ, что из рф прибыло 170 танков, 200 боевых бронемашин, 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Также осуществилась переброска трех военных самолетов МиГ. Плюс есть два Су, которые постоянно пребывают в РБ, просто проводятся ротации.

Каждое такое передвижение подтверждает, что формат, применяемый россиянами и белорусами, предполагает удержание у границ с РБ определенных сил и средств ВСУ.

При этом остается высокой вероятность запуска со стороны Беларуси по Украине ракет и дронов в ближайшие недели.

Для рф крайне важно делать из Лукашенко максимально токсичную персону. И для Запада, и для потенциальных восточных партнеров. Делая невозможным его отрыв от российской политики.

С точки зрения украинской риторики, которая ужесточилась в адрес Беларуси – тут всё логично и правильно. Единственное, что работает в данном случае с Лукашенко – это антивоенные настроения населения в РБ. И страх самого Лукашенко и его окружения, в том числе среди силовиков, перед вероятными антивоенными протестами. Так что эти настроения нужно поддерживать.