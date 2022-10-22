Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфа" про загрозу з боку Білорусі

Цього тижня актуалізувалися чутки, що росіяни готують повторне вторгнення з Республіки Білорусь до України. Масла у вогонь підлило рішення білоруських спецслужб заборонити вести зйомку у двох районах, що межують з Україною.

Також відомо, що на територію РБ буде перекинуто до 20 тисяч російських "мобіків" – для навчання на полігонах. І паралельно з цим у самій РБ призовуть до 10 тисяч резервістів. Для того, щоб на момент приходу хвилі російських масово мобілізованих на фронт, Україна продовжувала вимушено тримати серйозні резерви біля кордону з РБ.

Сьогодні вже зрозуміло, що росія не зуміла зібрати і 20 тисяч осіб для відправки до Білорусі. Думаю, в результаті туди переправлять щонайменше 10 тисяч російських "мобиків". А також буде не менше 7-8 тисяч білоруських резервістів, які проводитимуть навчання.

Російські мобілізовані поки що розміщуються різними групами практично по всіх полігонах у РБ, не створюючи ударного угруповання. У тому числі у східній частині країни. Білоруси переважають на Обуз-Ліснівському полігоні (в районі міста Барановичі), але, швидше за все, приїдуть і на Брестський полігон.

Тобто поки не йдеться про підготовку якогось ударного угруповання.

Лукашенку важливо з погляду утримання влади – не втручатися ще більше у війну. Йому дуже важливо дотягнути час до того, як стане зрозумілим потенціал турецького та китайського треку зовнішньої політики. Якщо це зіграє на руку Лукашенку, не виключені з його боку варіанти поведінки а-ля казахського лідера Токаєва.

Розриву з Росією не буде, але більш різкі аспекти цілком можливі.

Щодо перекидання військ та озброєнь до Білорусі. Дійсно, є повідомлення, у тому числі від Міноборони РБ, що з Росії прибуло 170 танків, 200 бойових бронемашин, 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм.

Також здійснено перекидання трьох військових літаків МіГ. Плюс є два Су, які постійно перебувають у РБ, просто проводять ротацію.

Кожне таке пересування підтверджує, що формат, який застосовують росіяни та білоруси, передбачає утримання біля кордонів з РБ певних сил і засобів ЗСУ.

При цьому залишається високою ймовірність запуску з боку Білорусі по Україні ракет та дронів у найближчі тижні.

Для Росії дуже важливо робити з Лукашенка максимально токсичну персону. І для Заходу, й для потенційних східних партнерів. Унеможливлюючи його відрив від російської політики.

З погляду української риторики, яка посилилася на адресу Білорусі – тут все логічно та правильно. Єдине, що працює у цьому випадку з Лукашенком – це антивоєнні настрої населення в РБ. І страх самого Лукашенка та його оточення, зокрема серед силовиків, перед ймовірними антивоєнними протестами. Тож ці настрої потрібно підтримувати.