Вторгнення з боку Білорусі: військовий експерт розповів, чого насправді треба побоюватися

Полковник запасу Сергій Грабський спеціально для "Телеграфу" розповів про можливі сценарії нападу

Тривожні новини йдуть з білоруського напрямку. Росіяни завозять до Республіки Білорусь (РБ) війська, техніку та боєприпаси. Білоруські спецслужби заборонили вести зйомку у двох районах – Пінському та Столінському (Брестська область), які межують з українськими Волинською та Рівненською областями. Ну а українські військові попередили білоруських, що на них чекає у разі вторгнення.

Військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський оцінив спеціально для "Телеграфу" ситуацію на українсько-білоруському кордоні.

За словами Сергія Грабського, на даний момент заявлена кількість військ у новому спільному угрупуванні РБ та рф – 85 тисяч. Під 70 – це білоруські підрозділи та військові частини. Тобто росіян буде близько 15 тисяч.

"Однак реальних бойових підрозділів у тій же білоруській армії – 20-25 тисяч. Плюс із росіян, що прибули, таких буде тисяч десять. Разом – 30-35 тисяч, – зазначає експерт. – Про яке вторгнення такими силами можна говорити?"

Ризики, на думку експерта, полягають в іншому. Навіть таке угруповання військ вимагає від нас постійного моніторингу, відстеження ситуації на тому напрямі, зосередження там чималих сил та засобів, які могли б стати нам у пригоді на фронті.

Хоч вторгнення з боку Білорусі є малоймовірним, але цілком можливі провокації, спроби зайти на нашу територію диверсійних груп, пояснює Сергій Грабський.

До того ж, продовжує експерт, ми чомусь під вторгненням найчастіше маємо на увазі широкомасштабні дії сухопутних військ. Однак не слід забувати, що в Білорусі стараннями росії створюється досить потужне угруповання повітряних (військово-космічних) сил.

"Перекидання в РБ додаткових засобів ППО свідчить про те, що противник готується завдавати ударів по Україні. І вони не обов’язково будуть сухопутні, скоріше – повітряні. За допомогою авіації, яка туди перекидається, безпілотників, які вже налітають на Україну з боку Білорусі, ракетних систем. Якщо все це посилиться, не виключено, що нам доведеться завдавати ударів у відповідь по військовій інфраструктурі на території РБ", — попереджає Сергій Грабський.

Але, наголошує експерт, до завдання превентивного удару ми поки що не готові.

"Даємо шанс одуматись РБ. Зберігаючи і для себе можливість обійтися без другого фронту. Адже якщо ми почнемо бити по Білорусі, противник почне зосереджувати там більше сил і засобів. І, можливо, кинеться в бій, оголосивши мобілізацію. І тоді замість умовних трьох- чотирьох бригад нам доведеться підтягувати туди шість-сім, а то й 10. Дозволити собі цього ми не можемо, тому що зараз у нас є пріоритетніші напрямки та завдання. Тому, зчепивши зуби, відбиваємо повітряні атаки з боку РБ, не завдаючи ударів у відповідь, щоб не посилити тиску на наші кордони ще й сухопутним угрупуванням противника. Але в перспективі – все можливе", – вважає Сергій Грабський.

Він також зазначає, що останніми місяцями білоруси направляли до кордонів батально-тактичні групи (БТГ), постійно проводили ротації, готуючи свої підрозділи для бойових дій.

"Втім, таких БТГ небагато, максимум дві бригади. І вони не зможуть розпорошитися на чотири-п’ять напрямків, необхідних для ефективного вторгнення, – вважає полковник. – До того ж Україна загалом і ЗСУ зокрема зараз не такі, якими були 24 лютого. Опісля восьми місяців відкритої агресії наші війська готові до будь-яких дій з боку рф та РБ, і те, що вдалося росіянам у лютому, навряд чи вдасться тепер. Ми готувалися. Зосередили на тому напрямі потужні сили. Підривали мости, мінували проходи з РБ в Україну. А обійти їх фізично неможливо – ліси та болота".