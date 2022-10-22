"У пеклі поганий зв’язок": Юрій Гудименко розповів військовим лукашенка про те, як вони помруть у разі нападу на Україну

Білорусів підштовхують до непотрібної війни на чужій землі, українці ж захищають своє

Молодший сержант Збройних Сил України, відомий по мирному життю як блогер і один із засновників партії "Демсокіра" Юрій Гудименко вирішив звернутися до військовослужбовців Білорусі з важливим попередженням про те, що на них чекає, якщо вони візьмуть участь у нападі військ самозваного "президента" лукашенка на Україну.

Своє звернення Гудименко розмістив на сторінці у соціальній мережі.

Причина звернення блогера-сержанта досить проста.

"В мені тече частина білоруської крові. Можливо, саме вона змушує мене попередити вас, а не зловтішно дивитися на ваші смерті ", — пише він.

Головний меседж, який сержант ЗСУ відправляє білоруським військовим – це те, що перейшовши кордон зі зброєю в руках, вони напевно знайдуть свою кончину в українській землі.

"Ступите на нашу землю — помрете ", — "ненав’язливо" попереджає Гудименко білорусів.

При цьому блогер припускає, що смерть ймовірних загарбників може бути такою, як у російського десантника, об тіло якого спіткнувся в Ірпені при встановленні мін весною.

"Цей мені добре запам’ятався тим, що я раніше не бачив мертвих російських солдатів так близько, не в бінокль і не в приціл. Він повністю обгорів, одяг спікся з почорнілою шкірою, а одну з ніг обгризали голодуючі собаки. Може, ви помрете саме так, кинуті своїми командирами та товаришами по службі ”, — пише Гудименко.

Посада Юрія Гудименка

Також причиною смерті може стати українська міна, які є у розпорядженні ЗСУ.

"Це буде швидко — якщо міна буде протитанкова. Від протипіхотної ви швидше за все повільно вийдете кров’ю, не в силах врятуватися без сучасних аптечок та системи евакуації ", — "обіцяє" українець.

Також сержант ЗСУ не радить скидати з рахунків загибель від реактивного снаряда з HIMARS – у тому випадку ворогові "пощастить позбутися відірваних ног і страшних мук".

Ще один вид смерті окупантів на українській землі — знищення їхнього танка зі "Стугни" або "Джавеліна" — у цьому випадку солдати згоряють живцем, як сотні російських танкістів до цього. Не можна забувати і смерть від трофейного "Сонцепека" або "Града" – у цьому випадку загибель військових стане сюжетом для зйомок з коптера – такі відео зазвичай пересилаються в Мережі з коментарями – для попередження потенційних загарбників.

"Як би там не було — ви помрете. Понад шістдесят тисяч російських солдатів могли б підтвердити мої слова. Але вони не можуть. У пеклі поганий зв’язок ", — зазначає Гудименко.

Свої жахливі висновки військовий блогер обґрунтовує тим, що армія Білорусі не воювала десятки років, а ЗСУ перебуває у горнилі битв з 2014 року. Крім того, у білорусів — застаріла зброя, що відстала від часу, українські ж воїни мають сучасну техніку з країн НАТО.

Не менш важливим є і психологічний момент – білорусів підштовхують до непотрібної війни на чужій землі, ми ж захищаємо своє. Українська армія має ініціативу, а російський ворог відступає місяць за місяцем.

"У вас немає шансів. Жодного. Ви помрете тут, під селом, про яке ніколи не чули .... Якщо ви прийдете в Україну, то помрете. І здавання в полон — ваш єдиний шанс повернутися додому. Якщо ви цього не зробите, ви помрете", — попереджає білорусів Гудименко.

Залишається сподіватися, що слова "українця з великою часткою білоруської крові" почують тисячі військових сусідньої країни, яких зрадник лукашенко готується послати в Україну на догоду кривавому кремлівському диктатору.

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі чуток про те, що росіяни готують повторне вторгнення з білорусі в Україну, спецслужби РБ заборонили вести зйомку у двох районах, що межують з Україною.