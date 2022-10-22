"В аду плохая связь": Юрий Гудыменко рассказал военным лукашенко о том, как они умрут в случае нападения на Украину

Белорусов подталкивают к ненужной войне на чужой земле, украинцы же же защищают свое

Младший сержант Вооружённых Сил Украины, известный по мирной жизни как блогер и один из основателей партии "Демсокира" Юрий Гудыменко решил обратиться к военнослужащим Беларуси с важным предупреждением о том, что их ждет, если они примут участие в нападении войск самозванного "президента" лукашенко на Украину.

Свое обращение Гудыменко разместил на странице в социальной сети.

Причина обращения блогера-сержанта довольно проста.

"Во мне течёт часть белорусской крови. Возможно, именно она заставляет меня предупредить вас, а не злорадно смотреть на ваши смерти", — пишет он.

Главный же месседж, который сержант ВСУ отправляет белорусским военным – это то, что перейдя границу с оружием в руках, они наверняка найдут свою кончину в украинской земле.

"Ступите на нашу землю – умрёте", — "ненавязчиво" предупреждает Гудыменко белорусов.

При этом блогер предполагает, что смерть вероятных захватчиков может быть такой, как у русского десантника, о тело которого он споткнулся в Ирпене при установке мин весной.

"Этот мне хорошо запомнился тем, что я раньше не видел мертвых русских солдат так близко, не в бинокль и не в прицел. Он полностью обгорел, одежда спеклась с почерневшей кожей, а одну из ног обглодали голодающие собаки. Может, вы умрёте именно так, брошенные своими командирами и сослуживцами", — пишет Гудыменко.

Пост Юрия Гудыменко

Также причиной смерти может стать украинская мина, которых в избытке есть в распоряжении ВСУ.

"Это будет быстро – если мина будет противотанковая. От противопехотной вы скорее всего медленно изойдёте кровью, не в силах спастись без современных аптечек и системы эвакуации", — "обещает" украинец.

Также сержант ВСУ не советует сбрасывать со счетом гибель от реактивного снаряда из HIMARS – вэ том случае врагу "повезет отделаться оторванными ногами и страшными мучениями".

Еще один вид смерти оккупантов на украинской земле – уничтожение их танка из "Стугны" или "Джавелина" — в этом случае солдаты сгорают заживо, как сотни русских танкистов до этого. Нельзя сбрасывать со счетов и смерть от трофейного "Солнцепека" или "Града" – в этом случае гибель военных станет сюжетом для съемок с коптера – такие видео обычно пересылаются в Сети с комментариями – в назидание потенциальным захватчикам.

"Как бы то ни было – вы умрёте. Более шестидесяти тысяч российских солдат могли бы подтвердить мои слова. Но они не могут. В аду плохая связь", — отмечает Гудыменко.

Свои жуткие выводы военный-блогер основывает на том, что армия Беларуси не воевала десятки лет, а ВСУ находится в горниле сражений с 2014 года. Кроме того, у белорусов — устаревшее, отставшее от времени оружие, а у украинских воинов - современная техника из стран НАТО.

Не менее важен и психологический момент – белорусов подталкивают к ненужной войне на чужой земле, мы же защищаем своё. Украинская армия владеет инициативой, а русский враг отступает месяц за месяцем.

"У вас нет шансов. Ни одного. Вы умрёте здесь, под селом, о котором никогда не слышали….Если вы придёте в Украину, то умрёте. И сдача в плен – ваш единственный шанс вернуться домой. Если вы этого не сделаете, вы умрёте", — "многообещающе" предрекает Гудыменко.

Остается надеяться, что слова "украинца с большой долей белорусской крови" услышат тысячи военных соседней страны, которых предатель лукашенко готовится послать в Украину в угоду кровавому кремлевскому диктатору.

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне слухов о том, что россияне готовят повторное вторжение из беларуси в Украину, спецслужбы РБ запретили вести съемку в двух граничащих с Украиной районах.