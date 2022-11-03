"У нас сейчас нет государства": Тихановская попыталась оправдать белорусов на фоне войны в Украине

Оппозиционерка заявила об опасности поддержки Украины в Беларуси

Союзником россии в войне против Украины является Беларусь — страна предоставила свои военные возможности, территорию, медицинские учреждения для обслуживания оккупантов. Но жители страны в этом не виноваты, считает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она настаивает — люди пытаются помочь украинцам как могут, несмотря на опасность для себя. Она в очередной раз вспомнила о белорусских партизанах, которые мешали российским войскам идти в Киев.

В интервью "Украинской правде" Тихановская рассказала, как именно белорусы пытаются помочь Украине. Она сказала, что белорусы за границей вместе с украинцами выходят на массовые протесты. Они были и в самой стране – 27 февраля люди выходили в разных городах на протесты. "Люди знали, что их посадят в тюрьму за это, но они все равно вышли", — подчеркивает Тихановская.

Оппозиционерка отметила, что выражать поддержку Украине опасно. Комментарий против белорусского диктатора Александра Лукашенко, против войны или украинский флаг могут привести людей в тюрьму на годы. "У нас сейчас нет государства, потому что государство оккупировано, режим стал соагрессором в этой войне, коллаборантом путина", — говорит Тихановская, но белорусы пытаются помогать — украинским беженцам, в Украине остались белорусские медики для помощи военным и гражданским.

Как ранее сообщал "Телеграф", если россия потеряет Херсон, то она может перебросить боеспособные воинские части в Беларусь. Также следует отметить, что белорусы присоединились к защите Украины, создав добровольческое формирование — батальон Калиновского, который за время вторжения дорос до полка.