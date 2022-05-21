Желающих воевать с россией все больше: известный иностранный батальон стал полком

Известный добровольческий батальон реформировали в полк

В белорусском добровольческом батальоне имени Кастуся Калиновского сообщили о хорошей новости — желающих поддержать украинских защитников в борьбе против российских оккупантов настолько много, что батальон пришлось реформировать в полк.

Об этом сообщила пресс-служба полка в телеграм-канале.

"Учитывая масштаб задач, стоящих перед нашими воинами, мы переходим к следующему этапу создания национальной воинской части. Объявлено о создании Беларусского полка имени К. Калиновского, в который войдут батальон "Литвин" и батальон "Волат", — сказано в сообщении.

Справка: в зависимости от рода войск батальон обычно насчитывает от 250 до 950 человек, полк зачастую состоит из нескольких батальонов и может насчитывать от 900 до 2000 человек.

Как известно батальон им. Калиновского был сформирован в феврале 2022 года из числа белорусских добровольцев, которые принимали участие в войне на Донбассе в составе других украинских добровольческих формирований. Кроме того, к батальону присоединились также многие из белорусов, которые были вынуждены покинуть родину после протестов 2020, начавшихся после президентских выборов.

25 марта он вошел в состав ВСУ и ныне является частью Интернационального легиона.

Как сообщалось ранее, основатель группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев заявлял, что у Украины есть необходимые ресурсы для проведения полномасштабного контрнаступления на Донбассе. По его словам, оно может начаться уже этим летом.