Охочих воювати з росією дедалі більше: відомий іноземний батальйон став полком

Відомий добровольчий батальйон реформували у полк

У білоруському добровольчому батальйоні імені Кастуся Каліновського повідомили про хорошу новину — охочих підтримати українських захисників у боротьбі проти російських окупантів так багато, що батальйон довелося реформувати у полк.

Про це повідомила пресслужба полку у телеграм-каналі.

"З огляду на масштаб завдань, які стоять перед нашими воїнами, ми переходимо до наступного етапу створення національної військової частини. Оголошено про створення Білоруського полку імені К. Каліновського, до якого увійдуть батальйон "Литвин" та батальйон "Волат", — сказано у повідомленні.

Довідка: залежно від роду військ батальйон зазвичай налічує від 250 до 950 осіб, полк найчастіше складається з кількох батальйонів і може налічувати від 900 до 2000 осіб.

Як відомо, батальйон ім. Калиновського було сформовано у лютому 2022 року з-поміж білоруських добровольців, які брали участь у війні на Донбасі у складі інших українських добровольчих формувань. Крім того, до батальйону приєдналися також багато з білорусів, які були змушені залишити батьківщину після протестів 2020 року, що почалися після президентських виборів.

25 березня він увійшов до складу ЗСУ та нині є частиною Інтернаціонального легіону.

Як повідомлялося раніше, засновник групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв заявляв, що Україна має необхідні ресурси для проведення повномасштабного контрнаступу на Донбасі. За його словами, воно може розпочатися вже цього літа.