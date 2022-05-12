Тихановская рассказала о роли белорусов в обороне Киева от россиян и разозлила сеть

При этом она не отрицает участие Беларуси в войне против Украины

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что наступление российской армии со стороны Беларуси прекратилось благодаря белорусам. Эти слова вызвали очень негативную реакцию сети и возмутили украинцев.

О роли белорусов в войне в Украине оппозиционерка рассказала изданию "Настоящее Время". Интервью проходило в Праге, ведь Тихановская покинула родную Беларусь еще после президентских выборов в 2020 году.

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"Белорусы против войны, мы не поддерживаем это вторжение. Лукашенко – коллаборант. Он предоставил наши территории для запуска ракет и военной техники. Но белорусы показали еще раз свое мужество. Во многом благодаря им прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси. Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях", — заявила Светлана Тихановская.

При этом она признала, что Беларусь с первых дней войны стала соагрессором по отношению к Украине, но вину за это возложила на непризнанного мировым сообществом президента Александра Лукашенко. Тихановская считает, что сейчас он пытается отвлечься от этого заявлениями, будто он совсем не хотел российско-украинской войны и ничего не знал о планах Кремля.

"Но отмыться уже не удастся. Лукашенко должен понести полное наказание за соучастие в этой войне", — резюмировала она.

Пользователей сети разозлили слова белорусской оппозиционерки о том, что якобы благодаря белорусам россияне прекратили нападение на Киев. Так, политический обозреватель и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева отметила, что россиянам в Беларуси наоборот было очень комфортно и одно из свидетельств этого — базар, организованный оккупантами в белорусском городе Наровля, где они продавали белорусам награбленное в Украине имущество.

"Наступление на Киев остановили бригада Нацгвардии в Гостомеле, наша фантастическая 72 бригада, наши 93 бригада, наша 79 бригада — Валерий Чебинеев погиб под Гостомелем. Плюс наша теробона и все остальные силы, бригады и спецподразделения. Очень смешно, когда деруновые предатели хотят присвоить себе наши победы. Помогаете каждый день ракетами и бомбами", — написала журналистка на своей странице в Facebook.

Другие пользователи сети также не сдерживали себя от злобы, отмечая, что подобные заявления говорят о лицемерии Тихановской и желании присвоить себе чужие заслуги. Некоторые отметили, что со стороны Беларуси до сих пор сохраняется опасность для Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Беларуси заметили подозрительную активность ракетных войск, которые неожиданно начали двигаться в сторону украинской границы. При этом военный эксперт Олег Жданов считает, что Украине не следует терять бдительность и быть готовой, в случае необходимости, дать отпор на северном фронте.