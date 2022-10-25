Укр

Наступят на те же грабли: в ВСУ оценили возможность вторжения россии с территории Беларуси

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ВСУ
ВСУ

Генерал рассказал, зачем россии может понадобиться повторное наступление на Киев

Российские оккупанты могут повторно попытаться начать наступление на Киев с территории Беларуси, но при этом рискует "наступить на одни и те же грабли".

Как рассказал командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-полковник Александр Сырский в интервью ABC, действия россии в Беларуси действительно можно трактовать как подготовку к переносу боевых действий на новые территории.

"Они готовятся к тому, чтобы ослабить наши группировки, и, по моему мнению, возможной целью является попытка перерезать или ослабить наши линии обеспечения", — сказал он.

Сырский говорит, что россия может допустить ту же ошибку, которую она допустила в начале вторжения, а именно чрезмерно растянуть силы на севере Украины.

"Они рискуют дважды наступить на те же грабли и ударить себе по лицу", — отметил командующий Сухопутными войсками.

При этом он отмечает, что эта война является крупнейшей в Европе и мире со времен Второй мировой войны, а победы на поле боя даются для Украины большой ценой.

"Мы понимаем, что эта война – это выживание нашего народа и нашего государства, поэтому другого у нас нет других вариантов, кроме победы", — сказал генерал.

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что переброска войск россии в Беларусь создает потенциальную угрозу для Украины, но на данный момент формирования ударных группировок не происходит. Кроме того для этого россии пришлось бы перебрасывать войска в течение 2-2,5 недель, а этого не наблюдается.

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#Беларусь #ВСУ #Александр Сырский