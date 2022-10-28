Основной целью будет не Киев: куда враг может атаковать из Беларуси

У Беларуси нет достаточно сил, чтобы вторгнуться в Украину, однако вероятность такого наступления действительно существует

россия, которая еще 247 дней назад полномасштабно вторглась на украинские территории, может попытаться повторно напасть на Украину с территории Беларуси. Однако теперь главной целью захватчиков станет столица, город Киев, а Черниговское направление. В то же время разведчики, которые на систематической основе следят за действиями оккупационной армии, убеждены, что сейчас на белорусской границе нет ударного формирования, способного осуществить вторжение.

Соответствующую информацию время последнего брифинга озвучил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных украинских сил Алексей Громов, отметив, что Киев теперь не является основной целью оккупантов, однако исключать эту вероятность все же не стоит.

По его словам, враг может прибегнуть к проведению военных операций в первую очередь с территории Беларуси.

"Это может быть направление из ЧАЭС, а также направление из Черниговской области. Ситуация отслеживается, определенные меры уже приняты по усилению наших группировок. Мы готовы", — пояснил он.

Громов также добавил, что если оккупанты все же решатся осуществить повторную попытку, то в первую очередь будут пытаться ударить по инфраструктуре и логистическим цепочкам, по которым Украина получает международную помощь, но ВСУ уже готовы к такому развитию событий.

В свою очередь представитель военной разведки Украины Андрей Черняк уверяет, что по состоянию на сегодняшний день белорусы не имеют надлежащей ударной группировки, которая имела бы силы, чтобы осуществить полномасштабное наступление. В то же время, РБ не прекращает проведение учений среди личного состава, целью которого является отвлечение внимания и сил Украины с Восточного и Южного направлений.

"Конечно, что потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует. С территории рб осуществляются запуски ударных БПЛА, которые россия закупила у Ирана, туда перемещены самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", – добавил он, отметив, что россия и дальше отправляет своих мобилизованных в Беларусь, однако у них нет ни мощной техники, ни вооружения для боев с украинцами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, наступление из Беларуси на Украину действительно возможно. Кроме того, он назвал две причины, по которым это может произойти.