"путин не хочет быть один в этой войне": Тихановская оценила возможность вторжения Беларуси в Украину

лукашенко может отдать приказ о наступлении, но при определенном условии

Вступление Беларуси на уровне с россией в войну против Украины обсуждается активно в последнее время, но многие эксперты считают, что этого не произойдет. Однако оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что режим Лукашенко в войне уже участвует официально.

Она отметила "Украинской правде", что наибольшая вероятность вступления в войну регулярной армии Беларуси была в феврале, когда диктатор Владимир Путин и его сторонник Александр Лукашенко были уверены в скорой победе. Но даже тогда у белорусских солдат не было мотивации идти воевать в Украину.

То, что лукашенко не отправляет войска в Украину, означает, что он хочет сохранить свою власть и должность. "Для него этот приказ будет означать политический суицид", — говорит Тихановская. По состоянию на сегодня вероятность отдачи приказа мала, потому что лукашенко понимает, что его военные неопытны и адекватно оценивают, что станут пушечным мясом. Политик отметила, что лукашенко может отдать приказ о наступлении под давлением рф. В стране идет что-то похожее на скрытую мобилизацию, но это делается максимально тихо, чтобы не вызвать сопротивления.

Она добавила, что уверена — белорусы будут избегать войны, сдаваться в плен, убегать, но есть вероятность использования Беларуси как плацдарма и даже переодевание россиян в белорусскую форму, чтобы показать, что они воюют. "Путин не хочет быть один в этой войне", — отмечает Тихановская.

Ранее сообщалось, что Тихановская пытается оправдать белорусов в войне против Украины и подчеркивает, что государства фактически отсутствуют. "Телеграф" собрал главные заявления белорусской оппозиционерки относительно путина, лукашенко и права Украины ударить в ответ в списке из восьми пунктов.