У Білорусі на полігонах накопичують військову техніку та солдатів (супутникові знімки)

Білорусь використовують як плацдарм, де накопичують сили

До Білорусі стягуються російські військові — на полігони прибувають ешелони із солдатами, зводяться наметові табори, звозиться техніка. Дедалі частіше обговорюється загроза Україні з боку Білорусі.

Білоруське "Радіо Свобода" за допомогою супутникової служби Planet Labs провело аналіз техніки, що прибула і перебуває. У матеріалі наголошується, що точна кількість військових росії в Білорусі невідома. Називаються цифри від 9 до 20 тисяч мобілізованих.

З кінця жовтня у Білорусі створюються російсько-білоруські навчальні центри для підготовки військових. Наприклад, на знімках від 31 жовтня на полігоні "Обуз-Лісновський" під Барановичами у Брестській області помічено техніку та намети. Два наметові містечка включають близько 150 наметів, біля них близько 200 одиниць техніки. Схожа ситуація й інших полігонах.

Розгорнуто польовий госпіталь та навчальний центр

На військовому полігоні "Репища" у Могилевській області помічені не лише намети, а й військові вантажівки та машини схожі на гаубиці. На північ від полігону є станція Верейці — залізницею привозять обладнання.

Полігон "Репища"

Залізнична станція біля полігону

На військовому аеродромі "Мачуліщі" під Мінськом знаходяться винищувачі МіГ-31К — ці російські літаки носять гіперзвукові ракети "Кинжал". Таких літаків там дислокується три.

Літаки та ракети "Кинжал" на аеродромі Мачулищи

Як зазначає Генштаб ЗСУ, Білорусь продовжує надавати свою територію та полігони для розміщення та підготовки російських військових. Їх доукомплектовують новими мобілізованими. Бойова підготовка та злагодження цих підрозділів триватимуть два-три тижні.

"Телеграф" раніше повідомляв, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає, що росіяни можуть переодягнутись у білоруських військових для атаки, а білоруси намагатимуться здатися в полон, щоби не воювати. Навіть якщо росія дотисне Білорусь для участі у війні, найближчими місяцями атаки не увінчаються успіхом, вважають військові експерти.