"путін не хоче бути один в цій війні": Тихановська оцінила можливість вторгнення Білорусі в Україну

лукашенко може віддати наказ про наступ, але за певної умови

Вступ Білорусі на рівні з росією у війну проти України обговорюється активно останнім часом, але багато експертів вважає, що цього не відбудеться. Проте опозиціонерка Світлана Тихановська вважає, що режим Лукашенка в війні бере участь офіційно.

Вона відзначила "Українській правді", що найбільша ймовірність вступу в війну регулярної армії білорусі була в лютому, коли диктатор володимир путін та його прибічник олександр лукашенко були впевнені в швидкій перемозі. Але навіть тоді в білоруських солдатів не було мотивації йти воювати в Україну.

Те, що лукашенко не відправляє війська в Україну означає, що він хоче зберегти свою владу та посаду. "Для нього цей наказ означатиме політичний суїцид", — говорить Тихановська. Станом на зараз ймовірність віддачі наказу мала, бо лукашенко розуміє, що його військові недосвідчені і адекватно оцінюють, що стануть гарматним м'ясом. Політикиня відзначила, що лукашенко може віддати наказ про наступ під тиском рф. В країні триває щось схоже на приховану мобілізацію, але це робиться максимально тихо, аби не викликати опору.

Вона додала, що впевнена — білоруси уникатимуть війни, здаватимуться в полон, тікатимуть, але є ймовірність використання Білорусі як плацдарму і навіть перевдягання росіян у білоруську форму аби показати, що вони воюють. "путін не хоче бути один у цій війні", — відзначає Тихановська.

Раніше повідомлялося, що Тихановська намагається виправдати білорусів у війні проти України та наголошує, що держави фактично немає. "Телеграф" зібрав головні заяви білоруської опозиціонерки щодо путіна, лукашенка та права України вдарити у відповідь в переліку з восьми пунктів.