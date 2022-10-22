"лукашенко — хитрий лис": військовий експерт оцінив реальність вторгнення Білорусі в Україну

Білоруський диктатор навряд чи ризикне повноцінно підтримати путіна у війні проти України

Тема ймовірного нападу білоруської армії на Україну дуже бурхливо обговорюється вже кілька тижнів. Додаткові побоювання додають нові обмеження, запроваджені владою РБ у прикордонних регіонах країни. Проте військовий експерт Владислав Селезньов переконаний, що лукашенко не ризикне віддати наказ про вторгнення.

Які причини для цього є, фахівець розповів в ексклюзивному коментарі для "Телеграфа". На думку Селезньова, невизнаний білоруський президент катастрофічно залежить від своїх військовослужбовців. Вони є фактичною підтримкою його режиму, а якщо їх не стане, то опір звичайних громадян може спричинити зміну влади.

Владислав Селезньов вважає, що якби у наміри лукашенка входила участь у війні, то він би приєднався до неї одразу з 24 лютого. Однак цього не сталося й досі.

"лукашенко — хитрий лис — розуміє, що буде з його армією, якщо вона вторгнеться з півночі на територію нашої країни, у нього і так є втрата комунікації його армії з білоруським суспільством. Фактично його армія зараз є опорою його влади. А якщо його армія перетвориться на "200-х", хто захищатиме його владу?!" – пояснює військовий експерт.

Також він додав, що у білоруських військових немає готовності та військового досвіду, а отже вони – легка ціль. Та й російська техніка, що постачається на територію РБ, має дуже сумнівну якість. Багато одиниць потребують ремонту після тривалої "консервації", а самі військові — додаткового навчання, на що знадобиться багато часу.

Втім українці готуються до можливих провокацій з боку РБ. Відомий політик та боєць ЗСУ Юрій Гудименко чітко розписав, що білоруських військових чекає у разі прориву кордону. Легкої смерті ворогові навряд доведеться чекати.

Також ми писали, яка інша небезпека, окрім загрози вторгнення, може йти від Білорусі. Свою думку висловив ветеран російсько-української війни Андрій Римарук.