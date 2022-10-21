Головні страхи лукашенка. Чому диктатор досі не наважився на вторгнення в Україну

Військові експерти Олег Жданов та Владислав Селезньов оцінили "Телеграфу" стан готовності РБ до вторгнення з півночі

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко намагається максимально затягнути час прямої участі його армії у війні проти України з огляду на кілька головних причин.

Таку думку в коментарях "Телеграфу" висловили військові експерти Владислав Селезньов та Олег Жданов, коментуючи заяву Генерального штабу ЗСУ про зростання ризиків повторного наземного вторгнення з території білорусі.

Напередодні представник Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що загроза наступу з білорусі зростає.

"Очевидно, якби білоруська армія хотіла воювати і лукашенко прийняв би таке рішення, вони б це робили, починаючи з лютого цього року. А вони ще досі цього не зробили. Чому це відбулось? Тому що лукашенко — хитрий лис — розуміє, що буде з його армією, якщо вона вторгнеться з півночі на територію нашої країни. У нього і так є втрата комунікації його армії з білоруським суспільством. Фактично армія зараз є (чи не єдиним, — Авт.) підпертям його влади. А у разі, якщо армія перетвориться на "200-х", то хто буде захищати його владу?!", — зазначає Селезньов.

Окрім того, за словами експерта, армія РБ не готова до вторгнення, а військову техніку, яку росія постачає в Білорусь, низької якості і її треба лагодити після розконсервації та тривалого зберігання на складах рф. На формування ж спільного угруповання білоруських військових та російських мобілізованих може піти тривалий час.

В свою чергу Олег Жданов вказав нам на те, що однією з причин, чому з території білорусі в рф переміщається військова техніка, а одночасно росія направляє в РБ старі танки і складські, ще радянські, боєприпаси, є свідомий намір лукашенка знизити потенціал власних збройних сил.

Він (лукашенко, — Авт.) намагається якомога більше знизити її бойовий потенціал, щоб не втручатися (напряму, — Авт.) у цю війну… Дійсно, такий свого роду нелогічний хід вони роблять: з одного боку ешелони з технікою, озброєнням та боєприпасами їдуть з білорусі в росію. А з іншого боку росія аж з Далекого Сходу, з району Владивостока, жене ешелони з технікою, особовим складом і боєприпасами для цього (спільного на території РБ, — Авт.) угруповання", — зазначає він.

Раніше "Телеграф" розповідав, як білорус Денис Прохоров, командувач полку Кастуся Каліновського, оцінює ймовірність вторгнення армії Білорусі до України.

Крім цього, ми писали про те, що ж могло спонукати лукашенка погодитися на розміщення російських військових на території РБ.