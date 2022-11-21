У Білорусі пройшов військовий призов: у мережі вказали на цікавий момент

Передбачається, що з формуванням нового оперативного командування Білорусі доведеться почекати

На тлі підозрілої активності на полігонах Білорусі в країні пройшов щорічний військовий призов, в ході якого в армію було призвано понад 6 тисяч призовників.

Як інформує "Беларускі Гаюн", близько 1200 з них одразу були направлені до бригад Сил спеціальних операцій, які цього року, як і раніше, отримали пріоритет.

Згідно з підрахунками, кожна з трьох бригад, що є в Білорусі, отримала в середньому 400 осіб. Втім, наголошується, що це є стійкою тенденцією і з року в рік ССО отримують найбільше строковиків у порівнянні з іншими частинами. Цікаво, що саме вони вважаються основною ударною частиною білоруської армії.

"На їхньому тлі значно менш укомплектованими виглядають чотири механізовані бригади Сухопутних військ, всього в них було направлено вдвічі менше строковиків, ніж у бригади ССО", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість солдатів-строковиків було "розмазано" за великою кількістю військових частин, які продовжують комплектуватися за штатом мирного часу.

Автори матеріалу вважають, що враховуючи кількість призваних до лав армії строковиків, перспективи формування анонсованого ще у травні південного оперативного командування стоять під великим питанням.

"При збереженні кількості солдатів-строковиків, що призиваються на службу, і обмежених фінансових ресурсах у найближчій перспективі очікувати формування повноцінного Південного оперативного командування не доводиться", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ексглава Зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів "Телеграфу" про те, наскільки ймовірним є початок вторгнення Білорусі в Україну.