Лукашенко може вступити у війну за однієї умови — прогноз генерала

Екскерівник Зовнішньої розвідки України розповів "Телеграфу", до якого сценарію треба готуватися

На тлі підозрілої активності, яку білоруські та російські військові демонструють на полігонах та в районі українсько-російського кордону, чергові тривожні звістки прийшли з Республіки Білорусь (РБ). Як повідомляє Міноборони РБ, з середини листопада до кінця поточного року військкомати звірять облікові дані у всіх без винятку військовозобов’язаних, які стоять на військовому обліку.

Генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", чи готовий Лукашенко за наказом путіна, який зазнає однієї військової поразки за іншою, атакувати Україну.

Лукашенко продовжує маневрувати

"Широкомасштабний наступ з боку РБ за участю саме білоруської армії на даний момент бачиться як мінімальний. Але він не виключається. Тож ми маємо бути готовими і до такого сценарію", – вважає генерал Маломуж.

Поки що, за його словами, Лукашенко продовжує маневрувати. Він погодився створити з рф об’єднану армію, надав полігони для навчання мобілізованих росіян, аеродроми, боєприпаси, озброєння.

"Ми знаємо про постійне переміщення територією Білорусі військової техніки, про розміщення там російської авіації, зокрема носіїв ракет типу "Кинджал". Можливе навіть розміщення там балістичних ракет, у тому числі тих модифікацій, які росіяни хочуть придбати у іранців", – розповідає експерт.

Тож, зазначає він, Лукашенко демонструє реальними діями повну співучасть у війні проти України.

"Адже путін просто слова не приймає – давай, мовляв, дій! Але є грань, яку Лукашенко переходити не хоче, хоч путін його до цього постійно підштовхує. І грань ця – об’єднаними російсько-білоруськими силами розпочати наступ на Україну", – пояснює Микола Маломуж.

Для Лукашенка, наголошує генерал, такий відкритий вступ у війну – величезний ризик. І він це розуміє. Як розуміє і те, що ЗСУ – готові. Що не буде такого наступу, який росіянам вдався у лютому.

"Ми перекрили всі напрямки руху (трасами, лісами, болотами), створили кілька ліній укріплень, готові застосувати потужний артудар. Це не буде прогулянкою, як вийшло у росіян 24 лютого. Тепер у разі вторгнення з боку Білорусі противника очікує тотальне знищення", – попереджає ексголова Зовнішньої розвідки України.

В Білорусі бачать, що путін програє

За словами генерала, ті маневри, які з весни проводять білоруси та росіяни поруч з українсько-білоруським кордоном мають на меті, як уже неодноразово зазначалося, відтягувати серйозні сили захисників України на охорону цього напрямку. Сили, які могли б вирушити на Луганськ, Донецьк, Херсонську та Запорізьку області.

"Лукашенко як би сигналить путіну – дивись, я допомагаю тобі чим можу! Не треба мене втягувати ще глибше… І путін поки, схоже, в роздумах. Тисне на Лукашенка, але не так, як міг би. Росіяни витягують з Білорусі озброєння, бойову техніку та боєприпаси, шукають їх в африканських країнах, в Ірані, Північній Кореї, при цьому Лукашенко намагається показати, що готовий до мирного процесу, але не готовий наступати на Україну. Водночас раз у раз розповідає, що нібито можливі якісь провокації з української сторони", – пояснює Микола Маломуж.

Хоч провокації, продовжує він, можливі саме з боку білорусів та росіян. Продумані. Наприклад, у момент, коли війська росії спробують провести якісь сильні операції на сході або півдні України. І водночас почнуть "качати" північний напрямок. Направляти до кордону російські та білоруські спецпідрозділи. Звинувачувати Україну у провокаціях, при цьому самі – обстрілювати, а можливо, навіть локально атакувати наші прикордонні пункти. Демонструвати готовність до вторгнення. Лавірувати на межі фолу. Щоби ми продовжували тримати там серйозні сили.

"Але вступати у війну Лукашенко не буде, доки путінські війська в Україні не продемонструють серйозних успіхів на полі бою, не почнуть масовані наступальні дії, що навряд чи, – вважає генерал. – Поки ж Лукашенко бачить, що путін програє – і на фронті, і на дипломатичному рівні, що наочно продемонстрував саміт "Великої двадцятки".

Резюмуючи: нагнітати та провокувати російсько-білоруські сили на українсько-білоруському кордоні будуть, але повноцінне вторгнення з того боку малоймовірне".