Білорусь та росія формують угруповання військ: що відомо

Окупанти та війська Білорусі ведуть спільні навчання

У Білорусі накопичується військова техніка Росії – супутникові знімки показують прибуття та дислокацію на різних полігонах. Окупантам продовжують надавати інфраструктуру, повітряний простір та територію в агресії проти України.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, формується російсько-білоруське угруповання військ на території Білорусі. Поки що з боку цієї держави є ризик використання противником авіації та безпілотників для завдання удару.

Поки Росія концентрує сили на території Білорусі, на російських полігонах тренують білоруських військових — відпрацьовують злагодження з російськими частинами. Аналогічні навчання проводили на полігоні "Муліно" у квітні. Відпрацьовується тактика ведення бою, при якому на БМП "у прорив йдуть підрозділи збройних сил РБ".

Раніше "Телеграф" повідомляв думку експерта Владислава Селезньова, що у найближчі 2-3 місяці вторгнення з Білорусі не буде успішним. За словами Олексія Арестовича, на території Білорусі накопичено близько 10 тисяч російських військових, але це розрізнені частини.