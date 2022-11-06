Арестович розповів про можливість вторгнення з Білорусі та інші загрози

Вторгнення з Білорусі поки що не буде, але є інші загрози

Попри інформацію про те, що в Білорусі фіксується збільшення чисельності російського контингенту, безпосередньої загрози початку сухопутного вторгнення звідти для України поки що немає.

Як повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у своєму телеграм-каналі, наразі в Білорусі перебуває близько десяти тисяч російських військових, проте вони не є єдиним угрупуванням, а скоріше "солянкою" з різних підрозділів, у тому числі й тих, що виконують тилові завдання.

"Білоруська армія не готова і не бажає, російське керівництво бажає, але не готове", — описав ситуацію Арестович.

За його словами, щоб угруповання військ становило загрозу Україні, воно має досягти чисельності мінімум 20-25 тисяч і бути при цьому зведеним в єдине ударне угруповання.

Арестович зазначає, що наразі завдання російських військ у Білорусі полягає у тому, щоб не дати Україні перекинути свої підрозділи з північного спрямування на інші.

Водночас він наголосив, що загроза з боку Білорусі все ще є і вона полягає в тому, що звідти можуть бути запущені іранські безпілотники, балістичні ракети "Іскандер" або авіаліти.

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Нагадаємо, раніше глава ГУР МОУ Кирило Буданов говорив, що спроба вторгнення з Білорусі може статися після деокупації Херсона, адже тоді росіяни зможуть перекинути війська з територій на правому березі Дніпра до інших місць.